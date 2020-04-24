Пятница в Саратовской области будет дождливой
В Саратовской области в пятницу, 24 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют местами небольшой дождь.
Также возможен туман.
Ветер западный и юго-западный, его скорость в порывах составит 15-17 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет +9...+14 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU