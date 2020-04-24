Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля 2020 года: рост составил 39 случаев
По данным оперативного штаба, на вечер 23 апреля количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составило 229 человек. Прирост за сутки — 39 заболевших.
География заражения включает в себя уже 29 районов области. Два муниципалитета по-прежнему закрыты на карантин — Ершов и Балтайский район.
В стационарах продолжают лечение 124 человека, 70 — на амбулаторном лечении.
Коронавирус: распространение в Саратовской области на 23 апреля 2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU