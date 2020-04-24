Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля 2020 года: рост составил 39 случаев

24 Апр 2020 2020-04-24T00:27:58+03:00

Общее количество заразившихся на 24 апреля 2020 года в Саратовской области составило 229 человек

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По данным оперативного штаба, на вечер 23 апреля количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составило 229 человек. Прирост за сутки — 39 заболевших.

География заражения включает в себя уже 29 районов области. Два муниципалитета по-прежнему закрыты на карантин — Ершов и Балтайский район.

В стационарах продолжают лечение 124 человека, 70 — на амбулаторном лечении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775107" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: распространение в Саратовской области на 23 апреля 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU