2020-04-24T00:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля 2020 года: рост составил 39 случаев

Общее количество заразившихся на 24 апреля 2020 года в Саратовской области составило 229 человек
Екатерина Семенова
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..Фото: Ольга Симонова
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По данным оперативного штаба, на вечер 23 апреля количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составило 229 человек. Прирост за сутки — 39 заболевших.

География заражения включает в себя уже 29 районов области. Два муниципалитета по-прежнему закрыты на карантин — Ершов и Балтайский район.

В стационарах продолжают лечение 124 человека, 70 — на амбулаторном лечении.

Коронавирус: распространение в Саратовской области на 23 апреля 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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