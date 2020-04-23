Коронавирус в Саратове: возобновляется торговля рассадой и удобрениями

23 Апр 2020 2020-04-23T21:32:02+03:00

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В Саратовской области уже завтра, 24 апреля, смогут начать работу предприятия по торговле семенами, рассадой, садовым инвентарем, удобрениями и прочими товарами, необходимыми для начала дачного сезона.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он отметил, что по этому вопросу поступало много предложение как от жителей, так и от депутатов.

Решение о возобновлении работ торговых точек для дачников было принято по согласованию с руководителем Роспотребнадзора Саратовской области Ольгой Кожановой. Главное — все они обязаны соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации по дезинфекции, а покупателям надлежит придерживаться социальной дистанции.

- Мы не запрещаем выезжать на дачи. Но важно, чтобы жители не устраивали сборов, — подчеркнул Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU