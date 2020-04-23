Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обсудил с главами регионов меры по противодействию коронавирусной инфекции

23 Апр 2020 2020-04-23T21:20:55+03:00

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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня, 23 апреля, провел видеоконференцию с главами регионов.

Участие в ней также приняли главные федеральные инспекторы, руководители министерств здравоохранения. Темой для обсуждения стала ситуация с распространения коронавируса.

Игорь Комаров напомнил, что аппарат полпреда президента максимально помогает каждому региону, регулярно мониторит ситуацию, контролирует достоверность и полноту информации, которую региональные власти размещают на едином информресурсе Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 23 апреля, в ПФО подтвердились 4,6 тыс. случаев заражения. Показатель составляет 15 на 100 тыс. населения. Напомним, в Саратовской области 229 случаев и показатель составляет 9,4 на 100 тыс. жителей.

Кроме того, Игорь Комаров сообщил, что уже проведено почти 319 тыс. тестов, было обследовано на коронавирус свыше 280 тыс. человек.

Одной из главных задач стоит развертывание коечного фонда в специализированных стационарах. По словам полпреда, следует активизировать работу по оснащению коек аппаратами ИВЛ. Аппарат полномочного представителя президента организовал взаимодействие регионов ПФО и Минпромторга России для согласования графиков поставок оборудования.

Особо Игорь Комаров остановился на теме укомплектованности медучреждений врачамидля лечения больных коронавирусом, обеспечения лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

- Президент России поручил главам регионов утвердить схемы межрегионального взаимодействия медицинских организаций при оказании помощи больным коронавирусной инфекцией. Совместные действия минздравов, обмен информацией о пациентах, проживающих на границах субъектов Федерации округа, положительно скажутся на общей эпидемиологической обстановке, — подчеркнул Игорь Комаров.

Он отметил, что обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исполнение поручений главы государства по недопущению распространения коронавирусной инфекции находится на особом контроле аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU