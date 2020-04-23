Правительство поможет вернуться в Саратов согражданам из Узбекистана

23 Апр 2020 2020-04-23T20:55:43+03:00

А прибывающих из Москвы автобусами будут контролировать

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу поручил провести работы по возвращению сограждан из-за границы.

Речь шла о группе лиц, которые с 16 апреля не могут вернуться из Узбекистана.

Он поручил взять ситуацию на контроль зампреду правительства Сергею Наумову и министру по делам территориальных образованию Сергею Зюзину. При этом Стрелюхин подчеркнул, что должны быть соблюдены все меры предосторожности и карантин для въезжающих.

Он также поручил разобраться в ситуации с прибытием жителей Саратовской области автотранспортом из Москвы.

- Я поручил сегодня проверить ситуацию на межгороде Саратов — Москва, кто к нам прибывает. Это связано с нашими въездными воротами. Потенциально отсюда могут быть проблемы, — считает председатель правительства.

Кроме того было предложено рассмотреть возможность организации пунктов пропуска.

- Чтобы обеспечить учет лиц всех прибывающих в Саратовскую область, — заявил он.

Напомним, ранее тему бесконтрольного прибытия пассажиров из Москвы в Саратов поднял депутат Государственной думы Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU