В Саратовской области ищут похищенных 13 лет назад детей

23 Апр 2020 2020-04-23T20:38:31+03:00

Мальчик и девочка ушли с неизвестным, чтобы сняться в кино

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области ищут похищенных детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, Валентина Корик и Павел Матросов пропали в городе Великие Луки Псковской области еще в 2007 году. Тогда им было по 10 лет.

Известно, что 29 января неизвестный мужчина на улице уговорил мальчика и девочку сняться в кино. Дети ушли с ним и больше их никто не видел. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Валентина Корик на момент пропажи была одета в вязаную шапку и шарф, а также бордовый плащ, черные сапоги, зеленый сарафан, серую водолазку и черные колготки.

Валентина Корик: фото на момент пропажи и возможная внешность сейчас

Павел Матросов был одет в темно-синюю шапку с белым логотипом, красно-синий пуховик, черные брюки, черные ботинки, серую водолазку, зеленую жилетку, белую майку. Оба ребенка имели при себе школьные ранцы.

Павел Матросов: фото на момент пропажи и возможная внешность сейчас

Всем, кто имеет информацию о детях, просьба сообщить по телефону: 8 (8112) 682-014 или в следственное управление СКР Пскова в Коммисарском переулке, 11.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU