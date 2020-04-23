Стрелюхин потребовал открыть лаборатории по коронавирусу в перинатальном центре Саратова и Балашове
На заседании оперативного штаба председатель саратовского правительства Александр Стрелюхин поручил как можно скорее организовать работу лабораторий по тестированию на коронавирус.
Лаборатория в Балакове должна заработать уже завтра, подчеркнул Стрелюхин, потребовав сразу начать делать там тестирование. Кроме этого он потребовал, чтобы вскоре приступила к работе лаборатория в Балашове.
- Надо сделать невозможное, — заявил он. — Никаких отговорок, все должно быть выполнено.
По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, сложно сказать, когда сможет заработать балашовская лаборатория. Она попросила вместо этого открыть ее в перинатальном центре в Саратове.
- И там, и здесь надо открывать, — заявил Александр Стрелюхин. Он еще раз потребовал завтра дать первые результата по Балакове и дать ответ по срокам открытия лабораторий в перинатальном центре и Балашове.
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ИСТОЧНИК KP.RU