2020-04-23T20:17:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стрелюхин потребовал открыть лаборатории по коронавирусу в перинатальном центре Саратова и Балашове

Председатель правительства заявил, что следует сделать невозможное
Екатерина Семенова
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Александр Стрелюхин потребовал открыть еще три лаборатории по коронавирусуАлександр Стрелюхин потребовал открыть еще три лаборатории по коронавирусуФото: Александр Уриевский
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На заседании оперативного штаба председатель саратовского правительства Александр Стрелюхин поручил как можно скорее организовать работу лабораторий по тестированию на коронавирус.

Лаборатория в Балакове должна заработать уже завтра, подчеркнул Стрелюхин, потребовав сразу начать делать там тестирование. Кроме этого он потребовал, чтобы вскоре приступила к работе лаборатория в Балашове.

- Надо сделать невозможное, — заявил он. — Никаких отговорок, все должно быть выполнено.

По словам министра здравоохранения Натальи Мазиной, сложно сказать, когда сможет заработать балашовская лаборатория. Она попросила вместо этого открыть ее в перинатальном центре в Саратове.

- И там, и здесь надо открывать, — заявил Александр Стрелюхин. Он еще раз потребовал завтра дать первые результата по Балакове и дать ответ по срокам открытия лабораторий в перинатальном центре и Балашове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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