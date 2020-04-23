2020-04-23T19:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Стрелюхин пригорозил остановить навигацию на Волге, если владельцы судов не будут соблюдать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса

Эти ограничения могу коснуться и маломерных судов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
Изменить размер текста:

С 25 апреля открывается большая навигация на Волге, которая продлится по 3 ноября. Будут курсировать теплоходы, которые станут доставлять людей на дачи. При этом должна соблюдаться наполняемость судов и все меры предосторожности.

- Если они не будут соблюдаться, то мы остановим навигацию. – заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу 23 апреля.

Для маломерных судов навигация уже открыта. Мы видим, что очень много людей передвигается. На дачу то можно, но это все равно, что по городу шататься, — заявил Стрелюхин и извинился за сленг.

Он потребовал принять меры к этим нарушителям порядка - привлечь ГИМС, провести проверочные мероприятия с Роспотребнадзором, полицией, чиновниками МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрелюхин потребовал открыть лаборатории по коронавирусу в перинатальном центре Саратова и Балашове
Стрелюхин пригорозил остановить навигацию на Волге, если владельцы судов не будут соблюдать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса
Открытие парикмахерских в период самоизоляции в Саратове: Условия определены, решение вскоре будет
Пропускной режим в Саратове на Рамадан и Радоницу 2020: Муфтий сказал, что мусульмане будут молиться дома, православные кладбища закрыты
Рыбак просидел сутки на дереве, не дождался помощи и утонул под Саратовом
Депутат Андрей Воробьев передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Энгельса
Стадион «Спартак» в Саратове реконструируют с опережением
Саратовец попросил зарплату и получил выстрел в бедро
В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina
Под Балаковом мальчик украл деньги у женщины, угостившей его мороженым
В руководстве саратовского здравоохранения грядут перемены
В Балакове вылетевшая на скорости на «встречку» Toyota протаранила ВАЗ
Коронавирус в Саратовской области: в закрытом на карантин Балтае проводится дезинфекция
Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта
Саратовцы без пропуска не смогут уехать в Москву
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: Две недели определят развитие ситуации
Самоизоляция в Саратове: число смертельных отравлений алкоголем выросло вдвое
Ограничение плановой госпитализации из-за коронавируса в Саратове: аборты не запрещены
Массовая вырубка деревьев в Саратове: мэрия дала объяснения
Опубликован рейтинг районов Саратова по оплате услуг ООО «КВС»