Стрелюхин пригорозил остановить навигацию на Волге, если владельцы судов не будут соблюдать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T19:43:43+03:00

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С 25 апреля открывается большая навигация на Волге, которая продлится по 3 ноября. Будут курсировать теплоходы, которые станут доставлять людей на дачи. При этом должна соблюдаться наполняемость судов и все меры предосторожности.

- Если они не будут соблюдаться, то мы остановим навигацию. – заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу 23 апреля.

Для маломерных судов навигация уже открыта. Мы видим, что очень много людей передвигается. На дачу то можно, но это все равно, что по городу шататься, — заявил Стрелюхин и извинился за сленг.

Он потребовал принять меры к этим нарушителям порядка - привлечь ГИМС, провести проверочные мероприятия с Роспотребнадзором, полицией, чиновниками МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU