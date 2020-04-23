2020-04-23T19:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие парикмахерских в период самоизоляции в Саратове: Условия определены, решение вскоре будет

Об этом на заседании опрештаба заявила руководитель регионального Роспотребнадзора
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области вскоре все-таки смогут открыться парикмахерские. Работать они будут с серьезными ограничениями.

- Мы определили условия при которых могут работать парикмахерские. Посмотрим текущую ситуацию и примем решение, - заявила начальник Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова,

Кожанова также отметила, что растёт доля контактных – заразившихся коронавирусом. Это характерно для России вцелом.

- И вот какая тенденция — при обследовании контактных и выявлении среди них вируса, видим, что это не только семьи, а друзья и знакомые. То есть люди не самоизолируются. Это не стало образом жизни даже на время. А мы должны это принять, чтобы не заболеть — заявила Кожанова.

Основной возрастной состав заболевших - 40-59 лет, то есть активное население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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