Открытие парикмахерских в период самоизоляции в Саратове: Условия определены, решение вскоре будет
В Саратовской области вскоре все-таки смогут открыться парикмахерские. Работать они будут с серьезными ограничениями.
- Мы определили условия при которых могут работать парикмахерские. Посмотрим текущую ситуацию и примем решение, - заявила начальник Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова,
Кожанова также отметила, что растёт доля контактных – заразившихся коронавирусом. Это характерно для России вцелом.
- И вот какая тенденция — при обследовании контактных и выявлении среди них вируса, видим, что это не только семьи, а друзья и знакомые. То есть люди не самоизолируются. Это не стало образом жизни даже на время. А мы должны это принять, чтобы не заболеть — заявила Кожанова.
Основной возрастной состав заболевших - 40-59 лет, то есть активное население.
ИСТОЧНИК KP.RU