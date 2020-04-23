2020-04-23T19:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропускной режим в Саратове на Рамадан и Радоницу 2020: Муфтий сказал, что мусульмане будут молиться дома, православные кладбища закрыты

На заседании оперштаба в правительстве озвучили готовность к мусульманским и православным праздникам в период коронавируса
Екатерина Семенова
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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Сегодня, 23 апреля, на заседании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве Саратовской области председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин поделился итогом разговора с муфтием Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсовым.

- Хочу остановиться на нескольких моментах. 10 минут назад разговаривал с муфтием. Завтра у мусульман начинается священный Рамадан. Он сказал, что все мусульмане будут молиться дома.

Во вторник Радоница — это праздничный день у православных. Поэтому по всем объектам т.е. по кладбищам, прошу организовать работу.

До 30 апреля у нас закрыты кладбища и прошу принять все меры, чтобы не допустить скопления людей.

Мы понимаем на что идем. И вынуждены идти на этот шаг. Чтобы наши граждане посещали кладбища в другое время, - сказал Александр Стрелюхин.

Сегодня муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов выступил со срочным обращением к мусульманам региона.

СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ муфтия Саратовской области!.Если вы хотите, чтобы мы и дальше могли делать для вас интересные и полезные ролики, поддержите нас финансово. Сделать пожертвование на развитие канала можно на странице http://nurtv.ru/news/help/, или перечислив любую сумму на карту Сбербанка 4276 5600 1998 7389 (Марлен Шамильевич М., привязана к номеру телефона 89270527266). А также не забудьте подписаться https://www.youtube.com/channel/UChpxT6226pxhzRpDbR_-Xlg?sub_confirmation=1 это тоже важно для нас. Сегодня с закатом солнца наступает долгожданный и любимый Священный месяц Рамадан. Это время очищения, улыбок, благотворительности, добра, благодарности и изменения себя к лучшему. В 2020 году этот благословенный месяц пройдет по-особенному. В связи с наступлением Рамадана, мусульман поздравил муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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