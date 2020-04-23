2020-04-23T18:57:54+03:00
Происшествия

Рыбак просидел сутки на дереве, не дождался помощи и утонул под Саратовом

Его приятель не рискнул плыть до берега и остался жив
Ольга СИМОНОВА
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В Саратовской области следователи начали доследственную проверку по факту гибели 54-летнего мужчины.

- По предварительным данным, утром 22 апреля двое приятелей отправились рыбачить на Волгу около села Елшанка Воскресенского района. Мужчина обещал своей семье вернуться домой к вечеру. В какой-то момент граждане подплыли к подтопленному острову на реке, лодка перевернулась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потерпевшие спаслись, забравшись на дерево. Там они просидели около суток, но никто на помощь так и не пришел. Тогда мужчина решил доплыть до берега. Сделать он это планировал в одиночку, так как его товарищ решил не рисковать и остаться.

Однако гражданину не суждено было добраться до земли. Его тело вскоре нашла поисково-спасательная группа в реке.

Следователи не нашли на трупе признаков насилия. Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать точную причину смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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