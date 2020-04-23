2020-04-23T18:46:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Андрей Воробьев передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Энгельса

Помощь оказана многодетным и малообеспеченным семьям, ветерану труда и участнице Великой Отечественной войны
Дарья Вострикова
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Несколько семей из Энгельса, находящиеся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, получили помощь в виде продуктовых наборов, которые сегодня, 23 апреля, были доставлены им домой.

Благотворительную акцию организовал депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»). Ранее с просьбой о поддержке жители города обратились к парламентарию через общественную приемную Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия». Помощь была направлена многодетным и малообеспеченным семьям, ветерану труда и участнице Великой Отечественной войны.

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- К нам поступает много обращений о том, что есть люди, которым сейчас необходима помощь. А в нынешних условиях самоизоляции многие граждане вообще опасаются выходить на улицу из-за распространения коронавируса и, согласно рекомендациям, вынуждены оставаться дома. Особенно пожилые – они находятся в группе риска. Во время пандемии нуждающимся, малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пенсионерам и другим категориям граждан, безусловно, постараемся помочь и поддержим в трудной жизненной ситуации, — сказал Воробьев.

В состав набора входят социально значимые продовольственные товары первой необходимости: крупы, макароны, консервы, сухие сыпучие смеси, подсолнечное масло, чай, сахар, суповой набор, колбасные изделия и сладости. Все жители искренне благодарили своего депутата — и за необходимые продукты питания, и за проявленное внимание. Андрей Воробьев, в свою очередь, заверил, что акция по оказанию адресной социальной помощи в период самоизоляции будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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