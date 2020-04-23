Стадион «Спартак» в Саратове реконструируют с опережением
Сегодня, 23 апреля, глава Саратова Михаил Исаев осмотрел, как реконструируют стадион «Спартак».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на закрытой забором территории разбирают мусор, сносят старые деревья и кустарники, идет работа на ротондах, заливают основания беговых дорожек. Подрядчик занимается планировкой территории, где будут поля для мини-футбола и площадки для занятия воркаутом.
Мэр отметил, что председатель Госдумы Вячеславом Володиным, благодаря которому стал возможен проект восстановления стадиона, требовал, чтобы к началу июня старые трибуны демонтировали. Фактически эти работы уже завершены, а значит, идут с опережением срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU