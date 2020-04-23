Саратовец попросил зарплату и получил выстрел в бедро

23 Апр 2020 2020-04-23T18:04:54+03:00

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Сегодня, 23 апреля, 20-летний саратовец прострелил ногу своему подчиненному за вопрос о зарплате.

Как стало известно «КП-Саратов», он встретился со своим начальником на улице Благодарова и попросил дать положенные деньги. Однако его работодателю это не понравилось, поэтому ответной реакцией стал выстрел в левое бедро.

- Гражданин сообщил, что пострадал в ходе конфликта со своим знакомым. В настоящий момент личность второго участника конфликта, мужчины 1978 года рождения установлена, ведётся его поиск. Сообщение о конфликте поступило в полицию в 14:22, — рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД России по Саратову Эллада Абжалимова.

В городском УМВД также сообщили, что предположительно злоумышленник стрелял из пневматического оружия.

Пострадавшего увезли в больницу на скорой.

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ИСТОЧНИК KP.RU