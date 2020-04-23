Саратовец попросил зарплату и получил выстрел в бедро
Сегодня, 23 апреля, 20-летний саратовец прострелил ногу своему подчиненному за вопрос о зарплате.
Как стало известно «КП-Саратов», он встретился со своим начальником на улице Благодарова и попросил дать положенные деньги. Однако его работодателю это не понравилось, поэтому ответной реакцией стал выстрел в левое бедро.
- Гражданин сообщил, что пострадал в ходе конфликта со своим знакомым. В настоящий момент личность второго участника конфликта, мужчины 1978 года рождения установлена, ведётся его поиск. Сообщение о конфликте поступило в полицию в 14:22, — рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД России по Саратову Эллада Абжалимова.
В городском УМВД также сообщили, что предположительно злоумышленник стрелял из пневматического оружия.
Пострадавшего увезли в больницу на скорой.
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ИСТОЧНИК KP.RU