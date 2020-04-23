2020-04-23T17:18:12+03:00
Происшествия

В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina

Оба водителя попали в больницу
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова сегодня утром, 23 апреля, произошла авария с участием внедорожника и легковушки.

- По предварительным данным, около 08:35 напротив дома №6 по улице Барнаульская 62-летний водитель Nissan X-Trail врезался в Lada Kalina, которую вел 51-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Оба шофера попали в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Андрей Воробьёв передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Энгельса
Стадион «Спартак» в Саратове реконструируют с опережением
Саратовец попросил зарплату и получил выстрел в бедро
В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina
Под Балаковом мальчик украл деньги у женщины, угостившей его мороженым
В руководстве саратовского здравоохранения грядут перемены
В Балакове вылетевшая на скорости на «встречку» Toyota протаранила ВАЗ
Коронавирус в Саратовской области: в закрытом на карантин Балтае проводится дезинфекция
Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта
Саратовцы без пропуска не смогут уехать в Москву
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: Две недели определят развитие ситуации
Самоизоляция в Саратове: число смертельных отравлений алкоголем выросло вдвое
Ограничение плановой госпитализации из-за коронавируса в Саратове: аборты не запрещены
Массовая вырубка деревьев в Саратове: мэрия дала объяснения
Опубликован рейтинг районов Саратова по оплате услуг ООО «КВС»