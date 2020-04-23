В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina
Оба водителя попали в больницу
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В Заводском районе Саратова сегодня утром, 23 апреля, произошла авария с участием внедорожника и легковушки.
- По предварительным данным, около 08:35 напротив дома №6 по улице Барнаульская 62-летний водитель Nissan X-Trail врезался в Lada Kalina, которую вел 51-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Оба шофера попали в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU