В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina

23 Апр 2020 2020-04-23T17:18:12+03:00

Оба водителя попали в больницу

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В Заводском районе Саратова сегодня утром, 23 апреля, произошла авария с участием внедорожника и легковушки.

- По предварительным данным, около 08:35 напротив дома №6 по улице Барнаульская 62-летний водитель Nissan X-Trail врезался в Lada Kalina, которую вел 51-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Оба шофера попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU