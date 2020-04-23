Под Балаковом мальчик украл деньги у женщины, угостившей его мороженым

23 Апр 2020 2020-04-23T17:11:43+03:00

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В отношении 14-летнего балаковца возбуждено уголовное дело за кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 28 марта мальчик гулял со своей мамой и ее знакомой у парка в селе Натальино Балаковского района. Последняя решила угостить его мороженым, но наличных денег у нее не было. Тогда женщина дала свою карту и сказала код доступа.

Парень решил узнать, сколько там есть средств и не смог удержаться от того, чтобы снять себе 8 тыс. рублей и потратить.

Впоследствии гражданка заметила пропажу и обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, как именно исчезли деньги и кто к этому возможно причастен.

Расследование набирает ход.

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ИСТОЧНИК KP.RU