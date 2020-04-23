В Балакове вылетевшая на скорости на «встречку» Toyota протаранила ВАЗ

23 Апр 2020 2020-04-23T16:38:07+03:00

В больницу попали два человека

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В Балакове Саратовской области сегодня днем, 23 апреля, случилось ДТП.

В 14:20 на улице Гагарина, 2 33-летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль занесло, он вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ-2107, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Фото областной Госавтоинспекции

В ДТП пострадали 37 и 20-летний пассажиры. Их госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU