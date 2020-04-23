Коронавирус в Саратовской области: в закрытом на карантин Балтае проводится дезинфекция
В закрытом на карантин из-за распространения коронавируса Балтайском районе проводится дезинфекция, детям раздают продуктовые наборы, а нуждающимся на дом доставляют лекарства.
Как сообщает оперативный штаб Саратовской области, вчера, 22 апреля, сотрудники МЧС опрыскали дезинфицирующим средством места общего пользования во всех 17 многоквартирных домах сел Балтай и Царевщина. При хорошей погоде в ближайшие два дня обработают дороги и тротуары.
При благоприятной погоде в ближайшие два дня обработают дороги и тротуары
Также с 22 по 23 апреля 624 ребенка из семей льготных категорий получили продуктовые наборы. В этот раз туда добавили крупы, растительное масло, зеленый горошек, джем, сок и молоко.
Балтайские семьи получили продуктовые наборы
В период карантина соцработники приносят на дом нуждающимся, пенсионерам, инвалидам лекарства. В отдаленные села льготные медикаменты возят сотрудники Балтайской районной больницы.
Стоит отметить, что продолжают работать 28 магазинов и четыре аптеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU