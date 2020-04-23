2020-04-23T15:37:32+03:00
Общество

Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта

Волонтеры развозят бесплатные наборы масок и антисептиков
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Балаковская атомная станция поддерживает волонтерское движение спортсменов-боксеров Балаковского муниципального района. Именно они приходят на помощь в трудный период, связанный с мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе Балаково. Многие заслуженные тренеры и бывшие спортсмены находятся на самоизоляции и не имеют возможности покинуть свои квартиры из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Свои заявки на их бесплатное получение они оставляют на сайте Боксобъединяет.рф, откуда эту информацию в режиме онлайн получают представители спортивного сообщества города.

Работник Балаковской АЭС и по совместительству Президент Федерации бокса Балакова Дмитрий Шевченко стал участником волонтерского движения. Вместе со старшим тренером спортивной школы «Олимпик» Кириллом Трухляевым он оказывает адресную помощь не только ветеранам спорта, но и многодетным малообеспеченным семьям.

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Они развозят бесплатные наборы масок и антисептиков тем, кто обратился на Горячую линию сайта Боксобъединяет.рф.

По словам Кирилла Трухляева, ежедневно на сайт поступает множество просьб от тех, кто вынужден сегодня оставаться дома. Среди самых частых – привести маски и дезинфицирующие средства.

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- Это непростое время очень важна социальная помощь, — говорит Дмитрий Шевченко. — Балаковская атомная станция всегда была социально ориентированным предприятием, поддерживающим в нашем городе спорт. Сегодня АЭС и концерн «Росэнергоатом» активно развивают детский и юношеский бокс. Впереди — турнир города (призы от Роэнергоатома уже закуплены) в честь 75-летия атомной промышленности. Ну а сегодня я вместе с боксерами города и тренерским коллективом поддерживаю волонтерское движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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