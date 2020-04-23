Саратовцы без пропуска не смогут уехать в Москву
Сегодня, 23 апреля, замминистра транспорта Саратовской области Иван Козаченко, полиция и директор автовокзала Кирилл Лаврентьев провели рейд по автобусам "Саратов - Москва".
- Мероприятия против коронавируса проводятся- на автовокзале уборка, проветривание, обработка поверхностей каждые 2 часа. Подвижные составы - обрабатываются перед рейсом, ответственность - на перевозчиках, что подают их. Это контролируется. У водителя должны быть маски, перчатки, спецсалфетки для уборки салона, дезинфицирующее средство, - сказал гендиректор саратовского автовокзала Кирилл Лаврентьев.
Без паспорта в автобус никого не пустят, теперь к нему добавился в обязательном порядке пропуск в Москву, для жителей региона.
Всех, кто выезжает и Саратова и Саратовской области в другой регион - заносятся в списки. Их подают в Роспотребнадзор и МВД.
Саратов, автовокзал, рейд.
ИСТОЧНИК KP.RU