Саратовцы без пропуска не смогут уехать в Москву

23 Апр 2020 2020-04-23T15:27:14+03:00

Полиция и Роспотребнадзор с минтрансом провели рейд на автовокзале Саратова Фото: Дарья Вострикова

Также не посадят в автобус без паспорта

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Сегодня, 23 апреля, замминистра транспорта Саратовской области Иван Козаченко, полиция и директор автовокзала Кирилл Лаврентьев провели рейд по автобусам "Саратов - Москва".

- Мероприятия против коронавируса проводятся- на автовокзале уборка, проветривание, обработка поверхностей каждые 2 часа. Подвижные составы - обрабатываются перед рейсом, ответственность - на перевозчиках, что подают их. Это контролируется. У водителя должны быть маски, перчатки, спецсалфетки для уборки салона, дезинфицирующее средство, - сказал гендиректор саратовского автовокзала Кирилл Лаврентьев.

Без паспорта в автобус никого не пустят, теперь к нему добавился в обязательном порядке пропуск в Москву, для жителей региона.

Всех, кто выезжает и Саратова и Саратовской области в другой регион - заносятся в списки. Их подают в Роспотребнадзор и МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU