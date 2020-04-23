Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: Две недели определят развитие ситуации

23 Апр 2020 2020-04-23T16:21:16+03:00

Планируется ввести еще одну лабораторию для тестирования анализов на COVID-19

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что ближайшие две недели могут определить дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу.

Об этом он сказал, основываясь на прогнозе Роспотребнадзора.

Сейчас все ресурсы мобилизованы для борьбы с распространением инфекции. Основные меры: развертывание дополнительных коек, ввод новых лабораторий для тестирования, оснащение медучреждений оборудованием, лекарствами, средствами защиты.

Сейчас в регионе тестирование проводится в семи лабораториях. Планируется, что на этой неделе анализы начнет принимать и Балаковская центральная районная больница.

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ИСТОЧНИК KP.RU