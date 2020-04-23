Самоизоляция в Саратове: число смертельных отравлений алкоголем выросло вдвое

23 Апр 2020 2020-04-23T15:13:17+03:00

Жители Саратовской области все больше гибнут от употребления алкоголя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За первый квартал 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 179 случаев отравления алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, 116 человек из них скончались.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, число отравлений выросло на два (было 177 случаев), а вот количество летальных исходов увеличилось почти вдвое, на 48,2% (было 60 смертей).

При этом в основном травились этиловым спиртом: 164 случая, 112 смертей. В прошлом году от этого умерли 54 человека.

Суррогатами алкоголя отравились 11 человек, летальных исходов не было.

Самая высокая смертность среди тех, кто употребляет спиртосодержащие жидкости непищевого назначения. Все четыре случая отравления привели к трагедии.

Чаще всего травятся мужчины: 76,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU