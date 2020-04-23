Ограничение плановой госпитализации из-за коронавируса в Саратове: аборты не запрещены
На брифинге министерства здравоохранения Саратовской области сегодня, 23 апреля, было задано много вопросов о ситуации с родовспоможением в условиях коронавирусной пандемии.
Дело в том, что Перинатальный центр на улице Рабочая в Саратове был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, что вызывает опасения у рожениц.
Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что женщин их этого перинатального центра давно перевели по другим учреждениям подобного типа. Сейчас в регионе работают областной клинический перинатальный центр улице Зерновая (хотя с прекращением приема в отделение патологии), роддом в 8-й горбольнице Саратова, Энгельсский перинатальный центр, а также родильные дома в Вольске, Балакове и Балашове.
- Оказание акушерской помощи не пострадало, — заверил Станислав Шувалов.
Кроме того, он ответил на вопрос о противоположной проблеме. В связи с ограничением плановых операция в медучреждениях региона, встал вопрос с женщинами, которые хотели бы сделать аборт.
- Плановая госпитализация ограничена, но не запрещена. Все подобные случаи рассматриваются и по ним принимают решение должным образом, — объяснил первый замминистра.
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что все силы системы здравоохранения брошены сейчас на борьбу с коронавирусной инфекцией, тем не менее, стоит задача не допустить роста заболеваемости и смертности от другой патологии.
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ИСТОЧНИК KP.RU