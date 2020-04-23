Коронавирус в Саратове обнаружен у 17 медработников

23 Апр 2020 2020-04-23T12:54:19+03:00

Медработники, работающие с зараженными пациентами в Саратове, сами пока не заражались Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нет ни одного медика, который бы заразился при оказании медпомощи больным с коронавирусной инфекцией

Изменить размер текста: A A

Источник заражения работницы психлечебницы в Саратове пока еще не установлен. Об этом на брифинге 23 апреля заявила Надежда Матвеева, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

- Расследование проводиться, результаты сообщим. А медработники заражаются сегодня и на работе и в быту. Всего 17 человек из состава медицинского персонала сдали положительные анализы на коронавирус, - сказала Матвеева.

Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения Саратовской области отметил, что пока нет ни одного медика, который бы заразился при оказании медпомощи больным с коронавирусной инфекцией.

- При этом мы обязаны обследовать таких медиков минимум раз в неделю, а при признаках ОРВИ — незамедлительно. Вот на это пойдут тесты, поступившие от Вячеслава Володина. Все заболевшие медработники — в удовлетворительном состоянии, - сказал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU