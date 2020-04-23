В Пугачеве магазин закрыли на 15 суток за торговлю во время самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T12:44:06+03:00

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Решением суда магазин в Пугачеве закрыли на 15 суток за торговлю во время самоизоляции.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, предприниматель продавал непродовольственные товары, не первой необходимости.

Приставы опечатали магазин и предупредили гражданина об ответственности, если он захочет начать работу раньше этого срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU