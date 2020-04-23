В Саратове уволят 2,6 тысячи работников в ближайшие три месяца

23 Апр 2020 2020-04-23T12:37:33+03:00

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С начала 2020 года численность зарегистрированных безработных выросла почти на 22% - до 12 242 человек. Об этом на брифинге 23 апреля заявила Ирина Муругова, заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области - председатель комитета по занятости населения.

С начала года с предприятий области уволено 900 человек. Еще 2,6 тысяч планируется уволить в ближайшие три месяца. По словам Муруговой, среди крупнейших работодателей, массово сокращающих сотрудников - «СЭПО» и НВК-банк.

- Какие меры по этому поводу принимает министерство: организовано информирование на портале «Работа в России», чтобы предприятия могли получать дополнительные меры господдержки. Проводим разъяснительную работу с работодателями.

Для снижения напряженности на рынке труда разработан проект закона об увеличении размера единовременной матпомощи для тех безработных, кто хочет открыть свое дело с 4 до 10-кратной величины пособия по безработицы, - заявила Муругова.

ИСТОЧНИК KP.RU