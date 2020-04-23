2020-04-23T12:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: продуктовые наборы получили свыше 17 тыс.школьников

Подходит к концу выдача второй партии
Дарья Вострикова
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В Саратове продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников, всего дадут свыше 18 тыс.пайков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пайки получат более 17 тыс.детей. В поддержку входит сок, сахар, мука, подсолнечное масло, макароны и сладкое, сухие завтраки.

- Благодаря такой помощи нам удается сэкономить средства и купить другие продукты. Например, вместо макарон, сахара и подсолнечного масла — фрукты, побаловать детей, — поделилась мама троих школьников Наталья Зуева.

Напомним, в связи с введенным режимом самоизоляции ребятам из многодетных семей вместо льготного питания дают эти наборы, каждый из которых рассчитан на две недели.

Первый заместитель министра образования области Елена Нерозя на сегодняшнем брифинге в минздраве региона отметила, что выдача второго этапа наборов подходит к концу. На следующей неделе он будет завершен в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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