Самоизоляция в Саратове: продуктовые наборы получили свыше 17 тыс.школьников

23 Апр 2020 2020-04-23T12:29:31+03:00

Подходит к концу выдача второй партии

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников, всего дадут свыше 18 тыс.пайков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пайки получат более 17 тыс.детей. В поддержку входит сок, сахар, мука, подсолнечное масло, макароны и сладкое, сухие завтраки.

- Благодаря такой помощи нам удается сэкономить средства и купить другие продукты. Например, вместо макарон, сахара и подсолнечного масла — фрукты, побаловать детей, — поделилась мама троих школьников Наталья Зуева.

Напомним, в связи с введенным режимом самоизоляции ребятам из многодетных семей вместо льготного питания дают эти наборы, каждый из которых рассчитан на две недели.

Первый заместитель министра образования области Елена Нерозя на сегодняшнем брифинге в минздраве региона отметила, что выдача второго этапа наборов подходит к концу. На следующей неделе он будет завершен в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU