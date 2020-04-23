Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 23 апреля: Среди заболевших 12 детей и девять стариков старше 80 лет
Заболеваемость коронавирусом ву Саратовской области поднялась до отметки 9,4 на тысячу населения. Об этом на брифинге 23 апреля рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов
Всего к полудню 23 апреля в регионе зафиксировано 229 случаев заражения COVID-19.
Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 835 человек, - приезжие и контактные. С начала эпидемии в регионе сняты с наблюдения 5394 человек, у них коронавирус не найден.
Среди зараженных 12 детей и 217 человек старше 18 лет, из них девять случаев у людей старше 80 лет.
По-прежнему на сегодняшний день 30 выздоровевших, не изменилась цифра скончавшихся пациентов – четыре человека.
На лечении в стационарах находятся 124 человека, 70 - на амбулаторном лечении на дому.
Уже проведено в области около 10 тыс. тестов. Еще 10 тыс. тестов при поддержке Вячеслава Володина вчера поступили в медучреждения. Они будут использоваться для медработников.
- Идет активная работа по снабжению больниц средствами защиты. Приложены все усилия, чтобы организовать их производство на территории региона. И как только изготавливаются, сразу поступают в медучреждения, - заявил Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU