Саратовских медиков начали проверять на коронавирус экспресс-тестами

23 Апр 2020 2020-04-23T11:46:40+03:00

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В Саратовскую область в среду, 23 апреля, поступили 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», они были получены при поддержке председателя Государственной думы России Вячеслава Володина и закуплены на внебюджетные средства.

Группа сторонников Володина в соцсети Instagram отмечает, что тесты позволяют за 15 минут по капле крови выяснить, заражен человек или нет. Их будут использовать на медиках, которые непосредственно борются с коронавирусом.

Уже выполнено тестирование сотрудников станции скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU