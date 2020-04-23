Саратовских медиков начали проверять на коронавирус экспресс-тестами
Проводятся экспресс-тесты на коронавирус сотрудникам станции скорой помощи.
В Саратовскую область в среду, 23 апреля, поступили 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», они были получены при поддержке председателя Государственной думы России Вячеслава Володина и закуплены на внебюджетные средства.
Группа сторонников Володина в соцсети Instagram отмечает, что тесты позволяют за 15 минут по капле крови выяснить, заражен человек или нет. Их будут использовать на медиках, которые непосредственно борются с коронавирусом.
Уже выполнено тестирование сотрудников станции скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU