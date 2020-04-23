В Саратове из-за работ коммунальщиков не будут ходить троллейбусы двух маршрутов
Срок окончания работ не определен
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Сегодня, 23 апреля, в 12:50 в Саратове временно закрывается движение троллейбусов №№3 и 16.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, причиной этому стали аварийно-вскрышные работы коммунальщиков на улице Рахова, 53.
Срок их окончания пока что не определен.
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ИСТОЧНИК KP.RU