В Саратове мужчина получил ожоги от горящего грузовика
Вчера, 22 апреля, в 16:32 трое пожарных и одна единица техники выехали тушить ГАЗ-53 на Усть-Курдюмской улице в Волжском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в результате ЧП 58-летний водитель получил ожоги руки.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание площадью 2 кв.м., полыхал дорожный отсек.
Также горели еще две машины: ВАЗ-2108 в Марксе и ВАЗ-2110 в поселке Жасминный Ленинского района Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU