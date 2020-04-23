В Саратове мужчина получил ожоги от горящего грузовика

23 Апр 2020 2020-04-23T11:22:32+03:00

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Вчера, 22 апреля, в 16:32 трое пожарных и одна единица техники выехали тушить ГАЗ-53 на Усть-Курдюмской улице в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в результате ЧП 58-летний водитель получил ожоги руки.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание площадью 2 кв.м., полыхал дорожный отсек.

Также горели еще две машины: ВАЗ-2108 в Марксе и ВАЗ-2110 в поселке Жасминный Ленинского района Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU