Администрация Ленинского района: столб у поликлиники на Антонова заменят
Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на публикацию «Комсомольской правды» о повисшем на проводах столбе.
- По адресу Антонова, 5 (поликлиника №17) будут проведены работы по замене световой опоры, — сообщили «КП-Саратов» чиновники.
Работы будет выполнять МУП «Саргорсвет».
Напомним, на повисший столб в социальных сетях пожаловался местный житель. Конструкция грозила упасть на головы граждан и автомобили.
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ИСТОЧНИК KP.RU