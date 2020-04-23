Администрация Ленинского района: столб у поликлиники на Антонова заменят

23 Апр 2020 2020-04-23T11:20:27+03:00

Повисший на проводах столб грозился упасть на головы людей

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Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на публикацию «Комсомольской правды» о повисшем на проводах столбе.

- По адресу Антонова, 5 (поликлиника №17) будут проведены работы по замене световой опоры, — сообщили «КП-Саратов» чиновники.

Работы будет выполнять МУП «Саргорсвет».

Напомним, на повисший столб в социальных сетях пожаловался местный житель. Конструкция грозила упасть на головы граждан и автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU