В Саратове задержали иностранку с 1,5 кг героина

23 Апр 2020 2020-04-23T11:45:33+03:00

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В Саратове оперативники задержали жительницу одной из стран ближнего зарубежья, ее подозревают в хранении и оптовой продаже наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, установлено, что женщина фасовала и раскладывала дозы, чтобы потом продавать их в розницу.

При личном досмотре у нее изъяли около 70 граммов смеси с героином, столько же было в тайнике, 30 доз лежали в одном из дворов Заводского района города. На съемной квартире женщины обнаружили более 1,5 кг смеси с запрещенным веществом.

На злоумышленницу завели уголовное дело, ее взяли под стражу. Иностранке грозит до 20 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU