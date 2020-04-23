Радаев предложил помочь волонтерам в работе

23 Апр 2020 2020-04-23T11:28:05+03:00

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В эти минуты губернатор Валерий Радаев встречается в правительстве области с представителями волонтерских движений. Общение 23 апреля в Белом зале правительства проходит с соблюдением всех санитарных требований безопасности и социальной дистанции.

- Мы рассчитываем на вас, чтобы период пропускного режима, карантина прошел максимально мягко для наших граждан, — заявил Радаев в начале встречи и выразил признательность волонтерам за их работу. Он напомнил, что в области уже введен пропускной режим. Две территории — Ершов и Балтайский район — закрыты на карантин.

- Это вынужденные меры. Естественно, с определенными трудностями неминуемо сталкивается старшее поколение — у пожилых людей, тем более одиноких, возникают проблемы с оплатой ЖКУ, приобретением лекарств и продуктов, — заметил губернатор. Он подчеркнул, что на переднем крае — медики, но свою лепту вносит каждый: ученые, бизнес, власть всех уровней.

Сейчас свыше тысячи добровольцев оказывают помощь ветеранам, пожилым людям, помогают врачам и соцработникам. Только во всероссийском проекте «Мы вместе!» участвуют уже более 500 неравнодушных жителей области.

- Хотел бы услышать, прежде всего, о том, чем власть может вам помочь. Также меня интересует ваше мнение, насколько выстроена сама система мер. Опыт — новый, причем для всего мира. И так как вы постоянно работаете с людьми и на практике видите точечные проблемы, хотел бы о них узнать, чтобы мы могли целенаправленно устранять недочеты, — заявил губернатор.

Фото пресс-службы губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU