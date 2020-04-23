2020-04-23T11:28:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Радаев предложил помочь волонтерам в работе

В правительстве области проходит встреча губернатора с представителями волонтерских организаций
Александр Уриевский
Поделиться:
Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

В эти минуты губернатор Валерий Радаев встречается в правительстве области с представителями волонтерских движений. Общение 23 апреля в Белом зале правительства проходит с соблюдением всех санитарных требований безопасности и социальной дистанции.

- Мы рассчитываем на вас, чтобы период пропускного режима, карантина прошел максимально мягко для наших граждан, — заявил Радаев в начале встречи и выразил признательность волонтерам за их работу. Он напомнил, что в области уже введен пропускной режим. Две территории — Ершов и Балтайский район — закрыты на карантин.

- Это вынужденные меры. Естественно, с определенными трудностями неминуемо сталкивается старшее поколение — у пожилых людей, тем более одиноких, возникают проблемы с оплатой ЖКУ, приобретением лекарств и продуктов, — заметил губернатор. Он подчеркнул, что на переднем крае — медики, но свою лепту вносит каждый: ученые, бизнес, власть всех уровней.

Сейчас свыше тысячи добровольцев оказывают помощь ветеранам, пожилым людям, помогают врачам и соцработникам. Только во всероссийском проекте «Мы вместе!» участвуют уже более 500 неравнодушных жителей области.

- Хотел бы услышать, прежде всего, о том, чем власть может вам помочь. Также меня интересует ваше мнение, насколько выстроена сама система мер. Опыт — новый, причем для всего мира. И так как вы постоянно работаете с людьми и на практике видите точечные проблемы, хотел бы о них узнать, чтобы мы могли целенаправленно устранять недочеты, — заявил губернатор.

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовских медиков начали проверять на коронавирус экспресс-тестами
В Саратове из-за работ коммунальщиков не будут ходить троллейбусы двух маршрутов
В Саратове мужчина получил ожоги от горящего грузовика
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
Администрация Ленинского района: столб у поликлиники на Антонова заменят
В Саратове задержали иностранку с 1,5 кг героина
Радаев предложил помочь волонтерам в работе
Коронавирус в Саратове: Алексей Зелепукин расскажет о правовом положении иностранцев
Жители разваливающегося дома на Дегтярной площади пожаловались в прокуратуру
Самоизоляция в Саратове: свадьбы проходят в масках
Коронавирус в Саратове, новости на 23 апреля 2020: федеральный оперштаб подтверждает 39 новых заболевших в области
Мошенники оформили на пенсионерку из Саратова кредит почти в 1 млн рублей
В Саратове накренившийся бетонный столб угрожает головам людей
Три района Саратова остались без воды