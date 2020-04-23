Коронавирус в Саратове: Алексей Зелепукин расскажет о правовом положении иностранцев

23 Апр 2020 2020-04-23T11:21:50+03:00

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Завтра, 24 апреля, состоится прямая линия с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Зелепукиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, свои вопросы можно будет задать с 15:00 до 16:00 по телефону (8452) 99-33-00.

Можно получить информацию о миграционном законодательстве, в том числе о реализации Указов Президента РФ от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», №275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».

На вопросы граждан ответят руководители профильных отделов управления и районных подразделений по вопросам миграции.

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ИСТОЧНИК KP.RU