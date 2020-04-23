Жители разваливающегося дома на Дегтярной площади пожаловались в прокуратуру

23 Апр 2020 2020-04-23T11:24:28+03:00

В итоге дом был признан аварийным

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В Октябрьском районе Саратова жители дома №23 по Дегтярной площади подали коллективную жалобу в прокуратуру.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по словам жильцов, здание является слишком ветхим, чтобы в нем проживать.

Сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции выехали на место и осмотрели дом. Они убедились в правоте жителей: из стены дома выпадают кирпичи, местами кладка деформирована, имеется видимый наклон. Кроме того, деревянные элементы (стропила, балки, обрешетка) прогнили и прогнулись. Кровельное покрытие изношено и протекает. По печи идут трещины.

При этом администрация района не принимала мер по ремонту и не признавала дом аварийным.

В адрес главы Октябрьского района внесено представление. В итоге дом признали аварийным и подлежащим сносу.

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ИСТОЧНИК KP.RU