2020-04-23T11:24:28+03:00
Общество

Жители разваливающегося дома на Дегтярной площади пожаловались в прокуратуру

В итоге дом был признан аварийным
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова жители дома №23 по Дегтярной площади подали коллективную жалобу в прокуратуру.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по словам жильцов, здание является слишком ветхим, чтобы в нем проживать.

Сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции выехали на место и осмотрели дом. Они убедились в правоте жителей: из стены дома выпадают кирпичи, местами кладка деформирована, имеется видимый наклон. Кроме того, деревянные элементы (стропила, балки, обрешетка) прогнили и прогнулись. Кровельное покрытие изношено и протекает. По печи идут трещины.

При этом администрация района не принимала мер по ремонту и не признавала дом аварийным.

В адрес главы Октябрьского района внесено представление. В итоге дом признали аварийным и подлежащим сносу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовских медиков начали проверять на коронавирус экспресс-тестами
В Саратове из-за работ коммунальщиков не будут ходить троллейбусы двух маршрутов
В Саратове мужчина получил ожоги от горящего грузовика
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
Администрация Ленинского района: столб у поликлиники на Антонова заменят
В Саратове задержали иностранку с 1,5 кг героина
Радаев предложил помочь волонтерам в работе
Коронавирус в Саратове: Алексей Зелепукин расскажет о правовом положении иностранцев
Жители разваливающегося дома на Дегтярной площади пожаловались в прокуратуру
Самоизоляция в Саратове: свадьбы проходят в масках
Коронавирус в Саратове, новости на 23 апреля 2020: федеральный оперштаб подтверждает 39 новых заболевших в области
Мошенники оформили на пенсионерку из Саратова кредит почти в 1 млн рублей
В Саратове накренившийся бетонный столб угрожает головам людей
Три района Саратова остались без воды