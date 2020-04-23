Самоизоляция в Саратове: свадьбы проходят в масках
В саратовских ЗАГСах, несмотря на самоизоляцию, продолжают регистрировать браки.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», церемонии проходят в неторжественной обстановке, без приглашенных гостей.
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Кроме того, даже в такой важный момент своей жизни молодожены не забывают о защите — масках и обработке рук.
Напомним, с 28 марта попасть в ЗАГС можно только по предварительной записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU