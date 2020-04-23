Коронавирус в Саратове, новости на 23 апреля 2020: федеральный оперштаб подтверждает 39 новых заболевших в области
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 23 апреля, подтвердил 39 новых заболевших в Саратовской области.
Таким образом, количество зараженных составило 229 человек. Из них четверо скончались, однако причиной смерти стали другие заболевания, выздоровело — 30.
За сутки в России «подхватили» коронавирус 4 774 человека, 42 скончались, 471 — вылечился.
Всего в РФ зафиксировано более 62 тыс. зараженных, 555 смертей и 4 891 выздоровевший от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU