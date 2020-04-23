Мошенники оформили на пенсионерку из Саратова кредит почти в 1 млн рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T10:59:46+03:00

При звонке они якобы хотели защитить ее от злоумышленников

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В отдел полиции Волжского района обратилась 63-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, якобы сотрудница банка. Она сообщила, что нужно спасти свои деньги от злоумышленников из Барнаула, для чего нужно переоформить договор и рассказать коды из голосовых сообщений.

После выполнения этих требований гражданка позвонила в банк и узнала, что на нее оформили кредит в 938 тыс. рублей, мошенники успели перевести себе более 310 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU