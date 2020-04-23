В Саратове накренившийся бетонный столб угрожает головам людей
В Саратове надломленный у основания столб повис на электрических проводах.
Павел Чиликов опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото и призвал горожан беречь головы и автомобили. Мужчина заявил, что опора освещения повисла после опиловки деревьев и ремонта тротуаров на этой улице.
Стоит отметить, что столб накренился на улице Антонова, около входа в социально значимый объект — поликлинику №17.
Напомним, во вторник, 21 апреля, очевидцы сообщили «КП-Саратов» о варваркском благоустройстве в центре города.
Местные жители отметили, что деревья сносят практически под корень, а ветви и стволы оставляют на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU