2020-04-23T10:35:59+03:00
Общество

В Саратове накренившийся бетонный столб угрожает головам людей

Конструкция «повисла на проводах» около входа в поликлинику
Ольга Симонова
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Накренившийся на Антонова столб. Фото из соцсетиНакренившийся на Антонова столб. Фото из соцсети
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В Саратове надломленный у основания столб повис на электрических проводах.

Павел Чиликов опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото и призвал горожан беречь головы и автомобили. Мужчина заявил, что опора освещения повисла после опиловки деревьев и ремонта тротуаров на этой улице.

Стоит отметить, что столб накренился на улице Антонова, около входа в социально значимый объект — поликлинику №17.

Напомним, во вторник, 21 апреля, очевидцы сообщили «КП-Саратов» о варваркском благоустройстве в центре города.

Местные жители отметили, что деревья сносят практически под корень, а ветви и стволы оставляют на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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