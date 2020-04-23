Три района Саратова остались без воды

23 Апр 2020 2020-04-23T10:32:36+03:00

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Сегодня, 23 апреля, без воды остались дома в Октябрьском, Ленинском, Кировском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной отключений стали работы на коммуникациях.

Речь идет о проспекте 50 лет Октября, 1, 3, 7, 9, Украинской улице, 1 и 2-м Украинских проездах, 1 и 2-м Светлановских проездах, Тракторной улице, 43 и 45 — жителям придется подождать ориентировочно до 18:00.

До 20:00 без воды остались дома на четной стороне Советской улицы, от Чапаева до Вольской, а также в квадрате улиц Тархова, Зыбина, Топольчанская и Гришаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU