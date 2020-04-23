На благоустройство площади Кирова в Саратове потратят 210 млн рублей
Объявлен аукцион на поиск подрядчиков для благоустройства площади Кирова в Саратове.
Он появился в системе госзакупок вчера, 22 апреля, от комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.
Начальная цена составляет 210 007 433 рублей, которые будут выделены из городского бюджета.
Подать заявку можно до 8:00 30 апреля, в этот же день пройдет аукцион.
Выполнить работы нужно будет до 31 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU