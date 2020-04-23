2020-04-23T10:09:03+03:00
Общество

На Балаковской АЭС изобрели «зонтик-ловушку»

Изобретение слесаря Алексея Зинкова оказалось очень полезным при ремонте парогенераторов
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На Балаковской АЭС изобретен «зонтик-ловушка»На Балаковской АЭС изобретен «зонтик-ловушка»
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Персонал Балаковской АЭС активно участвует в разработке предложений по улучшению производственных процессов (ППУ). В прошлом году, например, работники атомной станции внесли 277 ППУ. В ряде случаев такие предложения представляют собой уникальные изобретения.

Так, слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков спроектировал устройство, похожее на зонт, но только расправленный в обратную сторону. Это изобретение оказалось очень полезным в процессе ремонта парогенераторов.

Устройство крепят к нижней части манипулятора, применяющегося для механической обработки теплообменных трубок. Оно служит ловушкой для металлической стружки, которая с избытком образуется при этой операции. Использование такого «зонта-ловушки» предотвращает попадание стружки на технологические поверхности.

Слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков

Слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков

- Раньше эту процедуру мы выполняли вручную. В ней участвовали не менее трех человек, – рассказывает изобретатель. – Теперь процесс сбора стружки автоматизирован, а управление им – дистанционное. Справляется с задачей один человек.

В реализации проекта был занят практически весь коллектив цеха централизованного ремонта. После технических испытаний и окончательных доработок изобретение подготовлено к практическому внедрению. В мае текущего года «зонт-ловушку» планируется использовать при проведении планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Балаковской АЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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