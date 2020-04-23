Наркодилерам не дали разложить в Саратове полкило героина

23 Апр 2020 2020-04-23T10:24:33+03:00

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Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов преступной группы. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с июня 2019 года обвиняемые раскладывали вещества по закладкам в тайники, которые оборудовали в Саратове. Координаторы отправляли своему главарю, а он давал адреса наркоманам.

В октябре 2019 года их незаконную деятельность пресекли, из оборота изъяли почти полкило героина.

Судьбу злоумышленников решит Волжский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU