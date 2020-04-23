Наркодилерам не дали разложить в Саратове полкило героина
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов преступной группы. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с июня 2019 года обвиняемые раскладывали вещества по закладкам в тайники, которые оборудовали в Саратове. Координаторы отправляли своему главарю, а он давал адреса наркоманам.
В октябре 2019 года их незаконную деятельность пресекли, из оборота изъяли почти полкило героина.
Судьбу злоумышленников решит Волжский районный суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU