2020-04-23T09:57:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Саратове 23 апреля: 2,8 балла

В столице гораздо больше жителей сидят дома
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 10:20 — 2,8 балла.

Этот показатель составляет Яндекс исходя из активности горожан в период до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем больше людей сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек областной центр наравне с Астраханью и Ярославлем, в лидерах списка Краснодар (3,0) и Махачкала (3,5).

В столице индекс составляет 3,4 балла, Санкт-Петербурге — 3,0.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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