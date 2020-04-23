Мать из Балакова отправили в колонию за неуплату алиментов

23 Апр 2020 2020-04-23T09:49:51+03:00

Она не перечисляла денег на двух детей

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Суд признал 38-летнюю жительницу Балакова виновной в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал ее давать деньги на детей в возрасте 13 и 14 лет, женщине регулярно выносились предупреждения, однако ситуация не менялась.

С сентября по ноябрь 2019 года у гражданки накопилось более 31 тыс. рублей долга.

Теперь она проведет семь месяцев в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU