2020-04-23T09:56:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 23 апреля: еще 39 человек

Добавились пять новых районов
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Коронавирус пока не думает отступатьКоронавирус пока не думает отступатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Саратовской области за сутки, 22 апреля, коронавирус подтвердился еще у 39 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, новые случаи распределились по районам следующим образом:

- Саратов — 6 случаев,

- Александрово-Гайский район — 4 случая,

- Балашовский район — 3 случая,

- Балтайский район — 3 случая,

- Аткарский район — 2 случая,

- Балаковский район — 2 случая,

- Калининский район — 2 случая,

- Новоузенский район — 2 случая,

- Питерский район — 2 случая,

- Федоровский район — 2 случая,

- Вольский район — 1 случай,

- Дергачевский район — 1 случай,

- Краснокутский район — 1 случай,

- Перелюбский район — 1 случай,

- Энгельсский район — 1 случай.

Итого: 229 случаев заражения коронавирусом в 29 районах области.

Распределение коронавируса по районам Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Распределение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Среди новых заболевших почти половина — 18 человек — контактные лица. Немногим меньше — 16 человек — с внебольничной пневмонией. Трое прибыли из Москвы с признаками простуды.

Распределение по возрасту:

- до 14 лет — 2 человека,

- 18-29 лет — 1 человек,

- 30-39 лет — 5 человек,

- 40-49 лет — 8 человек,

- 50-59 лет — 13 человек,

- старше 60 лет — 9 человек.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, состояние у них стабильное. Контактные лица определены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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