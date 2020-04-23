Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 23 апреля: еще 39 человек
В Саратовской области за сутки, 22 апреля, коронавирус подтвердился еще у 39 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, новые случаи распределились по районам следующим образом:
- Саратов — 6 случаев,
- Александрово-Гайский район — 4 случая,
- Балашовский район — 3 случая,
- Балтайский район — 3 случая,
- Аткарский район — 2 случая,
- Балаковский район — 2 случая,
- Калининский район — 2 случая,
- Новоузенский район — 2 случая,
- Питерский район — 2 случая,
- Федоровский район — 2 случая,
- Вольский район — 1 случай,
- Дергачевский район — 1 случай,
- Краснокутский район — 1 случай,
- Перелюбский район — 1 случай,
- Энгельсский район — 1 случай.
Итого: 229 случаев заражения коронавирусом в 29 районах области.
Распределение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Среди новых заболевших почти половина — 18 человек — контактные лица. Немногим меньше — 16 человек — с внебольничной пневмонией. Трое прибыли из Москвы с признаками простуды.
Распределение по возрасту:
- до 14 лет — 2 человека,
- 18-29 лет — 1 человек,
- 30-39 лет — 5 человек,
- 40-49 лет — 8 человек,
- 50-59 лет — 13 человек,
- старше 60 лет — 9 человек.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей, состояние у них стабильное. Контактные лица определены.
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ИСТОЧНИК KP.RU