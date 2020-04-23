Самоизоляция в Саратове: родители привели в сады 207 детей

23 Апр 2020 2020-04-23T09:52:13+03:00

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Сегодня, 23 апреля, в 19 детсадах Саратова работают 24 дежурные группы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели туда 207 детей.

Сначала ребятам измерили температуру и только потом пустили в помещение, где регулярно проводится кварцевание и дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU