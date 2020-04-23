2020-04-23T08:40:25+03:00
Происшествия

Избиение девушки у подъезда в Саратове попало на видео

Происшествие случилось ночью 9 апреля на Антонова, 29
Ольга Симонова
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Избиение девушки попало на видеоИзбиение девушки попало на видео
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Ночью 9 апреля в Ленинском районе Саратова какой-то парень избил девушку. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения программы «Безопасный дом».

На кадрах видно, как в 00:37 по двору на Антонова, 29 бегут две девушки. Как оказалось, они удирали от парней. Третьей не удалось этого сделать.

В 00:38 потерпевшую догоняет гражданин, ставит ей подножку, из-за чего она падает, и что есть мочи бьет наотмашь ногами.

Со слов пострадавшей девушки, ее били и у другого подъезда, где нет камер, но там нападавших было уже двое.

В инциденте будет разбираться полиция.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

В Саратове мужчина избил девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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