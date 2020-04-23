Избиение девушки у подъезда в Саратове попало на видео
Ночью 9 апреля в Ленинском районе Саратова какой-то парень избил девушку. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения программы «Безопасный дом».
На кадрах видно, как в 00:37 по двору на Антонова, 29 бегут две девушки. Как оказалось, они удирали от парней. Третьей не удалось этого сделать.
В 00:38 потерпевшую догоняет гражданин, ставит ей подножку, из-за чего она падает, и что есть мочи бьет наотмашь ногами.
Со слов пострадавшей девушки, ее били и у другого подъезда, где нет камер, но там нападавших было уже двое.
В инциденте будет разбираться полиция.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
В Саратове мужчина избил девушку.
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ИСТОЧНИК KP.RU