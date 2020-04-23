Избиение девушки у подъезда в Саратове попало на видео

23 Апр 2020 2020-04-23T08:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 9 апреля в Ленинском районе Саратова какой-то парень избил девушку. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения программы «Безопасный дом».

На кадрах видно, как в 00:37 по двору на Антонова, 29 бегут две девушки. Как оказалось, они удирали от парней. Третьей не удалось этого сделать.

В 00:38 потерпевшую догоняет гражданин, ставит ей подножку, из-за чего она падает, и что есть мочи бьет наотмашь ногами.

Со слов пострадавшей девушки, ее били и у другого подъезда, где нет камер, но там нападавших было уже двое.

В инциденте будет разбираться полиция.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/774754" frameborder="0"></iframe> В Саратове мужчина избил девушку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU