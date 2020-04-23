Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса ниже, чем от гриппа

23 Апр 2020 2020-04-23T08:59:55+03:00

Однако это не делает его менее опасным

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В Германии прошло масштабное исследование коронавируса. Жителей коммуны Генгельт в земле Северный Рейн-Вестфалия проверяли вирусологи, которые впоследствии сделали вывод: переболели гораздо больше человек, чем это было выявлено ранее. Многие просто не заметили, что подхватили COVID-19.

Получилось, что смертность от коронавируса ниже, чем гриппа, около 0,37% в реальности, хотя в официальной статистике она составляет порядка 1,98%.

Тем не менее коронавирус остается очень опасным. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александра Федулова рассказала «Комсомольской правде» об особенностях вируса.

Она пояснила, что смертность зависит от доступности медицинской помощи и ее качества. Именно поэтому высокий уровень летальности зарегистрирован в странах, где не было подготовки к эпидемии на начальном этапе ее развития.

- Например, в Великобритании, которая сперва отказывалась вводить карантин, летальность составляет порядка 13%; в Швеции, где вопреки всему миру до сих пор применяется аналогичный сценарий, — 10%. В России, которая ввела блокаду, еще когда больных было очень мало, — летальность менее 1%, — отметила эксперт.

Опасность коронавируса заключается, во-первых, в распространении заразы среди контактных лиц. У него этот показатель составляет 2-2,5, что выше, чем у гриппа.

Кроме того, с сезонным гриппом есть методы борьбы: вакцинация и карантин. У коронавируса пока может использоваться только последний.

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ИСТОЧНИК KP.RU